Отвлеклась на других детей: В Николаеве дали год условно многодетной матери, которая держа в руках удавила своего младенца

В Николаеве суд дал год условно многодетной матери, которая с неосторожности задавила семимесячного ребенка.

Об этом свидетельствует приговор Центрального районного суда Николаева.

Действия женщины, у которой пятеро несовершеннолетних детей, квалифицировали по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины («Убийство по неосторожности»). В суде она полностью признала свою вину.

При проведении следственного эксперимента женщина показала, что ребенка она держала спиной к себе и прижала ее в области груди. Левой рукой она придерживала ребенка снизу, а правой – за грудную клетку. Затем она взяла дочь правой рукой за шею сзади, а левой прижимая снизу, повернула ребенка лицом к себе. Когда она переворачивала младенца к себе, то в комнату забежали малолетние дети и начали баловаться, а она отвлеклась на них и начала кричать, чтобы они успокоились.

Все это время она держала ребенка за шею правой рукой, а левую ослабила и опустила. Когда кричала, то машинально пальцы правой руки сжались. После этого она заметила, что ребенок закрыл глаза и не реагирует на ее голос.

Она положила ребенка на пол и начала делать искусственное дыхание. Также мать вызвала скорую помощь, но приехавшие медики констатировали смерть ребенка.

Суд признал женщину виновной в убийстве по неосторожности ребенка и назначил наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 3 года, а также освободил от отбывания наказания, если она в течение одного года со дня провозглашения приговора выполнить возложенные на нее судом обязанности.

Напомним, как в Николаеве мать наказали тремя годами условно за убийство новорожденного. Она рассказала в суде, что пила пиво с подругой, а уже утром у нее начались роды. Она уверяла, что во время родов тянула ребенка за шею, а когда вытащила, взяла на руки ребенка и поняла, что он мертв. Следствие же установило, что она скрывала нежелательную беременность и родила живого ребенка, но сначала задушила новорожденного, а потом положила тело в ванную с водой.