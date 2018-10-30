В Киеве в кабинете высокопоставленного сотрудника полиции нашли $104 тысячи – его подозревают в незаконном обогащении

В Киеве в кабинете заместителя начальника отдела уголовного розыска Главного управления Национальной полиции нашли 104 тысячи долларов – его подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Во время проведения обыска в служебном кабинете полицейского были изъяты денежные средства в общей сумме более 104 тыс. долларов США, из которых лишь 49 тыс. долларов США имели подтвержденные источники происхождения. В то же время законность приобретения должностным лицом оставшейся суммы не подтвердилась никакими доказательствами. Кроме этого, указанные денежные средства не были внесены полицейским в декларацию о доходах и имущественном состоянии», - говорится в сообщении.

Полицейскому сообщили о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Также прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве задержали группу полицейских на взятке в $50 тысяч – главарю банды удалось сбежать.