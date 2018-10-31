На Николаевщине отправили на 7,5 лет в тюрьму похитителя замглавы РГА – его подельник умер до вынесения приговора

Суд приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы нападавшего на заместителя главы Еланецкой райгосадминистрации Ольгу Гулину, а его подельник-рецидивист умер еще до решения суда.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Веселиновского районного суда Николаевской области.

Как известно, днем 15 марта 2017 года в Еланеце двое жителей Кропивницкого, угрожая насилием, похитили вместе с автомобилем «Тоyоtа Land Сruiser Рrado» заместителя главы Еланецкой РГА Гулину. Женщину довезли до территории Кировоградской области, где оставили в безлюдной местности за пределами населенных пунктов. Первого из подозреваемых, 32-летнего мужчину задержали в апреле в Кропивницком. Тогда же нашли и угнанный у Гулиной автомобиль.

Согласно приговору, злоумышленники поджидали чиновницу возле дома и как только она села в салон «Тоyоtа», один из ранее судимых налетчиков сел вслед за ней на заднее сидение и приставил нож к горлу пострадавшей – угрожая он приказал завести автомобиль.

Позже в автомобиль на заднее сидение сел подельник рецидивиста и последний заставил пересесть туда же и чиновницу. Сам вооруженный ножом нападавший сел за руль внедорожника и начал выезжать из Еланца.

Через некоторое время пострадавшая предложила похитителям дать ей позвонить по телефону знакомыми, чтобы одолжить денег за свой выкуп. Ей удалось договориться о 55 тысячах гривен, но преступники побоялись, что их могут поймать в момент передачи денег и передумали брать выкуп.

После этого они продолжили путь в Кировоградскую область и около 10 часов удерживали похищенную женщину. Несколько позже, уже ночью, они также забрали сумку, телефоны и деньги пострадавшей, а ее высадили на дороге.

Обвиняемый в суде не признавал свою вину и уверял, что только в суде увидел пострадавшую.

В итоге суд признал налетчиков виновными в угоне автомобиля и похищении женщины. Одного преступника приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Стоит отметить, что его умерший подельник ранее был неоднократно судимый за угоны, изнасилование, кражи, грабежи, разбои, мошенничество, подделку документов, вовлечение несовершеннолетних в преступление.

Напомним, что на Николаевщине отдали под суд полицейского за похищение своих родственников с пытками и вымогательством.