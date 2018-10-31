В Киеве задержали банду квартирных воров, которые во время погони протаранили 10 автомобилей и сбили двух полицейских

В Киеве сотрудники полиции задержали четверых квартирных воров, которые убегая с места преступления протаранили 10 автомобилей, в том числе машину полиции, а также сбили двух правоохранителей.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Отмечается, что ночью 28 октября правоохранители задержали воров после попытки ограбить квартиру в Деснянском районе. Подозреваемые пытались сбежать от полицейских на машине, но их авто заблокировали оперативники. После этого грабители заблокировались в салоне и пытались сбежать, протаранив при этом припаркованные автомобили, в том числе служебный автомобиль полиции.

- В целом они повредили 10 машин. Кроме того, двигаясь задним ходом, они совершили наезд на двух сотрудников полиции, которые получили ссадины и ушибы. Несмотря на все попытки скрыться с места происшествия, их задержали, - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Все задержанные - граждане другого государства. Двое из них находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева, еще один - неоднократно судим за совершение квартирных краж.

Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяты несколько единиц оружия, неизвестного происхождение и вид которого будет установлен после экспертизы. Также изъяли наборы отмычек и ключей, которые могли использоваться при совершении преступлений.

Среди изъятого - ювелирные изделия, столовые приборы, часы, телефоны. Доказана причастность задержанных к совершению трех квартирных краж в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

Открыты уголовные дела по факту кражи (ст. 185 УК Украины) и по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве внедорожник патрульной полиции сбил грабителя, убегавшего с места преступления.