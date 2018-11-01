На Николаевщине пьяный водитель «Москвича» врезался в повозку, пострадал один человек

В селе Мостовое Доманевского района Николаевщины 1 ноября водитель автомобиля «Москвич» врезался в повозку с лошадью. В результате ДТП пострадал 62-летний мужчина, который ехал на повозке.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил сын пострадавшего Алексей.

Мужчина на повозке ехал по своей полосе и увидел несущийся на него «Москвич», который выехал на встречную полосу. Мужчина пытался направить повозку в сторону обочины, но избежать столкновения не удалось. В результате ДТП он упал с повозки и получил травмы. Пострадавшего доставили в Доманевскую центральную районную больницу. По словам сына пострадавшего, водитель «Москвича» был пьян, его под руки вытаскивали из машины. На место происшествия приехала и «группа поддержки» водителя «Москвича», которая стала вести себя агрессивно и хамить.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили факт случившегося. Водителя «Москвича» отправят на освидетельствование, у него есть явные признаки опьянения. Полиция откроет уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, что ранее в Николаеве автомобиль на еврономерах сбил женщину и скрылся с места аварии.