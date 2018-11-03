Одесская прокуратура, в отличие от николаевской, отдала под суд издевавшегося над котятами живодера

Одесская местная прокуратура №1 направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего подозреваемого в жестоком обращении с животными.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По данным расследования, этот житель Одессы издевался над котятами, которых по его просьбе в течение нескольких месяцев приносила домой сожительница. Все это, по данным следствия, происходило на глазах ребенка. Животных женщина брала у волонтеров, находя объявления в социальных сетях, где для котят искали именно ответственных хозяев.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей без возможности внесения залога. Это решение об избрании меры пресечения оставлено в силе судом апелляционной инстанции. Следует отметить, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и умышленное убийство. Сейчас ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве два года назад в доме местного жителя Дмитрия Плешанова нашли шкуру пропавшей соседской собаки и «шапки из котиков». Согласно материалам дела, Плешанову вменяют тайное похищение таксы и то, что он на протяжении длительного времени жестоко издевался над собаками и котами: убивал и снимал шкуры, из которых в дальнейшем изготавливал шапки. Но прокурор Ингульской прокуратуры Николаева Наталья Тернавская отказалась подписывать подозрение этому мужчине, объяснив свое решение якобы недостаточным количеством улик в этом деле.