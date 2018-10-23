Невиновный живодёр

В конце января 2017 года в Николаеве жители домов на улице Казарского обратились в КП «Центр защиты животных» с заявлением на соседа Дмитрия Плешанова, обвинив его в том, что он убивает и ест собак. По их словам, мужчина украл соседскую таксу и незаконно удерживал её у себя в доме. Прибывшие полицейские тогда нашли на территории его дачи пять собак, среди которых была та самая похищенная такса.

Спустя два года в этой истории так и не была поставлена точка, а виновные не понесли заслуженное наказание. Корреспондент «Преступности.НЕТ» узнал, почему.

Вызволять животных изначально пришлось через дыру в заборе, так как во дворе собравшиеся увидели нелицеприятное зрелище: повсюду были разбросаны мешки, животные шкуры и останки, черепа рогатого скота и мусор. В местах, не предназначенных для нахождения, сидели испуганные животные. Тогда полиция вместе с работниками КП забрала оттуда трёх взрослых собак и двух щенков. Работники центра сообщали, что на ошейнике одной из собак была завернута внутрь проволока, которая натирала животному шею.

На следующий день по решению суда следственно-оперативная группа взломала дверь квартиры мужчины для обыска. В захламленном жилище обнаружили щенка, а котёнка, чей плач все слышали, найти под завалами мусора так и не смогли. В это время мать Плешанова мешала правоохранителям и работникам КП, называла все обвинения клеветой и угрожала. Ей вызвали «скорую», однако она отказывалась уезжать без изъятых полицией ножей, бензина и мобильного телефона, угрожала соседке поджечь её квартиру. А в это время в квартире Плешановых, по словам работников КП, обнаружили и украденные вещи соседки.

Более того, при повторном обыске на даче обнаружили шкуру пропавшей соседской собаки породы Колли и «шапки из котиков».

Прошло почти два года. Выяснилось, что полиция так и не объявила о подозрении Плешанову. В следственном отделе Ингульского отдела полиции корреспонденту издания сообщили, что до сих пор происходит досудебное расследование производства, открытого по части 1 статьи 299 («Жестокое обращение с животными») Уголовного кодекса Украины.

В то же время, в определении Ленинского райсуда Николаева указывается, что 6 апреля 2017 года следователь обратился в суд с просьбой уничтожить изъятые в ходе проведения обыска кожи, мясо и жир.

«В ходе обысков в уголовном производстве мясо, кожи и жир были признаны вещественными доказательствами, из которых были получены образцы для проведения судебно-иммунологической экспертизы, и имеют негодное состояние, быстро портятся, в связи с чем их хранения невозможно без лишних трудностей, и указанные вещественные доказательства подлежат уничтожению», - говорилось в определении суда.

Судья предоставил разрешение на уничтожение мяса и жира в полиэтиленовых пакетах. Однако в предоставлении разрешения на уничтожение шкур животных и жира в банках отказал.

В ответ на мой запрос в Николаевскую местную прокуратуру №2, мне сообщили, что осуществляется досудебное расследование и подтвердили, что о подозрении они никому не объявляли. Более того, там было указано, что ведомости досудебного расследования в таких уголовных производствах относятся к тайне следствия.

В то же время, по словам собеседника «Преступности.НЕТ» в прокуратуре Николаевской области, который пожелал остаться не названным, прокурор Ингульской прокуратуры Николаева Наталья Тернавская, которая осуществляет процессуальное руководство в данном уголовном производстве, отказалась подписывать подозрение Плешанову, объяснив свое решение недостаточным количеством улик в этом деле.

Согласно материалам дела, Плешанову вменяют тайное похищение таксы и то, что он на протяжении длительного времени жестоко издевался над собаками и котами: убивал и снимал шкуры, из которых в дальнейшем изготавливал шапки.

- В общей сложности фигурант удерживал у себя шесть собак, среди которых были и щенки. Он их избивал, применял к ним электрошокер, о чем свидетельствуют ожоги, полученные животными. Можно только представить, какую боль это им причиняло, – отметил собеседник издания.

Тем не менее, после всех озвученных фактов прокурор Тернавская пришла к выводу, что в данном деле собрано недостаточно доказательств для того, чтобы объявить Плешанову о подозрении. Что касается кражи животного, так прокурор не сочла собаку материальной собственностью, и не видит в случившемся очевидной вины Плешанова.

- По её мнению, факт кражи собаки породы такса не является преступлением, предусмотренным частью 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»). Также Тернавская заявила, что, в материалах производства нет ни одного доказательства вины в совершении Плешановым тайного похищения таксы, кроме факта нахождения собаки на территории его дома, – добавил собеседник редакции.

Аргументируя свое решение, Тернавская отмечает, что инкриминируемая Плешанову статья Уголовного кодекса исключает признаки преступления в случае «уничтожения беспризорных животных, при отстреле животных на охоте или в другой добыче диких животных, а также при забое домашних животных». В итоге прокурор пришла к выводу, что сам факт удерживания собак Плешановым у себя дома не доказывает его вину в издевательствах над ними.

И «вишенка на торте». По мнению прокурора, ожоги, полученные животными в результате действий Плешанова, могли причинить, а могли и не причинять боль животным.

- Тернавская прямо отмечает, что в материалах уголовного производства нет ни одного доказательства, что указанные ожоги причинили животным существенную боль, страдания и имели характер мучения, - резюмировал собеседник редакции в прокуратуре Николаевской области.

Также редакции удалось пообщаться с Еленой – соседкой Плешанова, у которой он украл таксу. Она подтвердила, что прокурор Ингульской прокуратуры Николаева Наталья Тернавская отказала полиции в объявлении Плешанову подозрения о преступлении.

- Она его даже не допрашивала. Сказала, что он не виновен. «Я не могу посадить невиновного человека». Мы говорили, что он рубил собакам головы, и этому были свидетели, а она говорила: «Ну и что, коровам же тоже головы рубят». А при чем здесь крупный рогатый скот и собака? Она не хочет этим заниматься совершенно. Мы бесконечно писали заявления, поехали к следователю, а он нам сказал, что уже раз пять направлял ей дело, а она его возвращает назад, говоря: «Недостаточно улик», - возмущается Елена.

По словам Елены, прокурор назвала дело «размытым и непонятным», а на заявление, что в деле есть видеозаписи изъятия животных, заявила, что «слышит об этом первый раз и следователь не прикрепил их к делу».

- Мы пошли к следователю, начали наезжать на него, а он открывает целую папку с томами и показывает этот диск. Диск в конвертике опечатан специальной пломбой и был приложен к этому делу. То есть я для себя сделала вывод, что прокурор Наталья Тернавская даже не открывала и не ознакамливалась с делом. Следователь очень хотел нам помочь, так как он сам был в шоке, когда они там обыски проводили и всё это видели, - рассказывает Елена.

После этого прокурор заявила пострадавшей, что для каких-либо действий со стороны прокуратуры необходимо провести экспертизу в Харькове. По словам Елены, ветеринары, которые изымали собак из квартиры и дома Плешанова, провели экспертизу и пришли к выводу, что те подвергались пыткам.

- Моя собака с травмами была: у нее были порезы на задних лапах, бока были обдерты и она настолько запугана была, что справлять нужду не могла, пряталась бесконечно, от звонка в дверь пряталась два или три месяца ещё. Естественно, государство не выделяет на эту экспертизу денег, а она стоит пять тысяч гривен. Мы писали в полицию, чтобы выделили деньги, следователь мне лично показывал ответ, который пришел, два раза писал, что на экспертизу выделить не могут, так как нет денег, - делиться хозяйка таксы.

Помимо полиции и прокуратуры, Елена обращалась за помощью в Николаевскую областную государственную администрацию и мэрию. Вопрос «оставался на контроле» первого заместителя городского головы Андрея Дадиверина, а зампрокурора Николаевской области Назар Степанчак сообщил, что прокуратура области «указала руководству Николаевской местной прокуратуры №2 на необходимость применения действенных мероприятий касательно улучшения надзора за соблюдением законов при производстве досудебного расследования». Как видим, ни к чему это не привело.

Как известно, с июня 2017 года в Украине вступил в силу закон № 2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Несмотря на то, что обыски у Плешанова проводились до принятия этого закона, довольно длительное время полиция и пострадавшие от его действий люди пытались добиться наказания и, при желании, он мог его понести.

По словам соседей мужчины, он неоднократно проявлял агрессию не только к животным, но и к людям. Несмотря на это, он до сих пор не арестован, тем самым демонстрируя другим желающим поиздеваться над слабыми, что они могут выйти сухими из воды.

P.S. Вчера мой коллега Тарас Леонтян выпустил материал «Губернаторская «Турбота» для прокуроров: Кому за бюджетные миллионы купили квартиры в Николаеве» о том, как прокурорам приобрели квартиры за деньги областного бюджета.

Нет, в список этих прокуроров не попала Наталья Тернавская, ведь согласно её декларации за 2017 год, у неё есть квартира в оккупированной Феодосии и в Николаеве. Тем не менее, представитель профсоюзной организации прокуратуры Владимир Яценко назвал этот материал недружественным по отношению к прокуратуре и начал рассказывать, как именно должны работать журналисты, и какие у них обязательства перед людьми. Поэтому я просто приведу в пример дела о жестоком обращении с животными, в которых живодёрам объявили о подозрении и благополучно осудили.

Например, житель Луцка получил пять лет тюрьмы за издевательства над котятами. В Сумах суд приговорил мужчину к 6 месяцам ареста за убийство бездомной собаки. В Одессе суд арестовал живодера, который брал у волонтеров спасенных котят и убивал их на глазах у пасынка. В Киеве, спустя три года, суд приговорил к 6 месяцам ареста и 10,5 тысячам штрафа догхантера, который в 2015 году травил собак в Ботаническом саду. А в Кропивницком женщину, которая травила бездомных собак, приговорили к 5 годам лишения свободы

Автор: Людмила Жерновская, специально для «Преступности.НЕТ»