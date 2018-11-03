В Николаеве девушка на почве ревности ранила парня ножом

В Николаеве ночью 3 ноября возле магазина на проспекте Центральном 22-летняя девушка ранила ножом 28-летнего парня.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около полуночи парень со своей сожительницей вышли из магазина (в районе пересечения проспекта с 1-й Слободской) и натолкнулись на девушку, которая, по предварительным данным, была влюблена в этого парня. Во время словесной перепалки он толкнул эту девушку, что ее разозлило. Девушка сходила домой, взяла нож, вернулась и ранила парня в спину. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии – нож задел легкое.

Напавшую на него девушку задержали люди, которые стали очевидцами конфликта. Они удерживали ее до приезда полиции. Сейчас начато уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), подозреваемую задержали на 72 часа, она ждет избрания меры пресечения.

В Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» опубликовали видео с места происшествия.

- Она мне сказала: «Я вас сейчас зарежу». Я сказала: «Илья, забери у нее…». Она летит на меня, - говорит, предположительно, сожительница пострадавшего.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина несколько раз ударил ножом своего собутыльника.