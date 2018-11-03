Одного из руководителей львовского университета задержали за вымогательство 84 тысяч гривен

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности за вымогательство взятки.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Полковник службы гражданской защиты требовал от сотрудника ГСЧС из Херсона 84 тысячи гривен за трудоустройство в учебном заведении. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника вблизи университета при получении всей суммы взятки. неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее в Николаеве суд отправил в СИЗО с залогом в полмиллиона гривен подозреваемого в предложении взятки чиновника Госпродпотребслужбы.

Вадим Богданов

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