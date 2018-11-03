Во Франции задержали пенсионерку, которая крала игрушки из детских магазинов «от ничегонеделания»

Во Франции арестовали 72-летнюю женщину по подозрению в краже сотен товаров из игрушечных магазинов.

Об этом сообщает BBC.

Так, менеджер парижского магазина игрушек увидел в сети онлайн-объявления краденых товаров из своего магазина и позвонил в полицию.

В ходе обыска в доме у женщины обнаружили почти 1 тысячу игрушек, большинство из которых были в оригинальной упаковке. Полиция считает, что предметы были украдены из крупных парижских магазинов.

Также в доме у француженки, которая продавала краденное через интернет, нашли 40 тысяч евро наличными. В прокуратуре сообщили, что женщина призналась в кражах и рассказала, что делала это из-за «ничегонеделания».

Ранее сообщалось, что в центре Николаева ночью неизвестные украли из банкомата «Райффайзен банк» крупную сумму денег.