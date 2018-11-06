В пригороде Николаева вандалы повредили урны в парке и вырвали цветы

В поселке Галицыново под Николаевом на минувших выходных вандалы повредили урны и вырвали цветы в парке.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Галицинівська ОТГ».

Этот парк недавно оборудовали для отдыха для жителей села, в нем поставили новые лавочки и урны.

«Неизвестные сломали три урны и вырвали цветы. Кому они мешают, неизвестно. Люди не разрушайте то, что сделано для вас и ваших детей», - указано в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве вандалы разгромили восемь скамеек и несколько урн.