Пьяный николаевец натравил на полицейских собаку – патрульным пришлось стрелять в животное

В Корабельном районе Николаева ночью 7 ноября полицейским пришлось стрелять в собаку, которую на них натравил пьяный мужчина.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские выехали по вызову местной жительницы, которая сообщила, что ее пьяный брат агрессивно себя ведет в отношении родственников.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели нетрезвого мужчину с собакой породы алабай, который также начал высказываться нецензурной лексикой в адрес полицейских. Правоохранители попросили мужчину убрать собаку, но вместо этого он спустил пса на них.

Сначала полицейские произвели один выстрел в воздух, но поскольку это не спугнуло животное, которое продолжало бросаться на сотрудников полиции, то им пришлось стрелять на поражение и ранить собаку.

Пьяного мужчину после этого доставили в Корабельный отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»).

Напомним, как в Одессе полицейские застрелили подозреваемого в убийстве мужчину, который набросился на них с топором.