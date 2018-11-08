В Одессе полицейские застрелили подозреваемого в убийстве мужчину, который набросился на них с топором

В четверг, 8 октября, в Одессе сотрудники полиции застрелили подозреваемого в убийстве мужчину, который во время задержания набросился на них с топором и пытался убежать.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер полиции Одесской области Руслан Форостяк.

«Примерно час назад, при проверке адреса, где предположительно находился разыскиваемый по подозрению в убийстве гражданин, мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, бросился на одного из полицейских с топором, и пытался бежать, Участковый Суворовского ОП вынужден был применить табельное оружие. В последствии от полученного огнестрельного ранения преступник погиб на месте», - написал Форостяк

«Свидетелями этого события стало немало граждан, проживающих на улице Слободская. Люди напуганы, поэтому хочу их успокоить - к сожалению такое иногда случается»,- добавил спикер полиции.

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