В Таджикистане террористы ИГИЛ намеревались взорвать крупнейшую российскую военную базу

Спецслужбы Таджикистана сообщили об аресте 12 человек, которые по заданию террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) собирались совершить теракт в комендатуре 201-й российской военной базы в Душанбе.

Об этом сообщает «Радио Озоди» («Радио Свобода»).

Группа была задержана 4 ноября, сообщил источник в ГКНБ Таджикистана.

- Главарем группы был некий Сухроб, житель города Вахдат. Известно, что он ранее находился в Кыргызстане и Иране, потом через турецкую территорию перебрался в Сирию, где воевал на стороне ИГ», - сказал источник.

Тем временем стало известно, что допрос главаря группы происходил недалеко от 201-й РВБ в столичном Гипроземгородке. В распоряжении «Радио Озоди» оказалось фото этого допроса – на нем видно, как несколько сотрудников спецслужб в масках допрашивают арестованного. Очевидцами допроса стали местные жители.

- Арестованный говорил, что они собирались устроить взрыв в военной базе за то, что русские в Сирии воюют против ИГ. Мужчина также сказал, что их целью была комендатура военной базы, - рассказал один из очевидцев.

По словам жительницы Гипроземгородка, которая также стала очевидцем допроса, арестованный говорил также о притеснении мусульман в России.

– Он подтвердил, что хотели взорвать военную базу и каяться не собираются, - отметила она.

По словам очевидцев, Сухроб говорил, что изначально планировали совершить взрыв в людном месте, но потом отказались от этой идеи.

- Мужчина также сказал, что они купили все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства в одной из аптек района Мехколонна, - сообщил другой очевидец.

Напомним, в августе спецслужбы Таджикистана сообщили о нейтрализации подпольной ячейки запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана, члены которой собирались совершить несколько терактов. Одной из их целей была 201-я российская военная база в Душанбе. В ходе спецоперации были задержаны 14 человек. Всех арестованных признали виновными в наемничестве, организации деятельности экстремистской организации, незаконном пересечении государственной границы и терроризме. Главари группы Фахриддин Гулов и Махмуджон Азамов получили по 26 лет тюрьмы, остальные отделались семью годами.

Российская 201-я военная база – воинская часть ВС РФ в составе Центрального военного округа – была сформирована в 2004 году «с целью защиты независимости и поддержки конституционного строя в Таджикистане для обеспечения стабильности военно-политической обстановки в регионе». 201-я РВБ является крупнейшим российским военным объектом за рубежом. Ее части и подразделения дислоцированы в городах Душанбе и Курган-Тюбе. По условиям двустороннего соглашения, РВБ будет размещаться в Таджикистане до 2042 года.

Напомним, что ранее Украина отказала Таджикистану в экстрадиции и отпустила на свободу опасного боевика ИГИЛ, в итоге он перебрался в «ДНР».