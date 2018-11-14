Егерь «Новобугского» охотничье-рыболовного хозяйства заявил, что браконьеров «крышуют» полицейские – и назвал их фамилии

Александр Носков Старший егерь охотничье-рыболовного хозяйства «Новобугское» Александр Носков рассказал о фактах незаконной вырубки лесопосадки в Новобугском районе, которую, по его словам, «крышуют» полицейские.

Об этом шла речь в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам экологии Николаевского областного совета, сообщает интернет-издание «Мой город».

Как рассказал Носков, в лесах работают «профессионалы», вывозят дерево на сотни тысяч гривен, но при этом их не привлекают к ответственности, так как деятельность браконьеров «крышуют» правоохранительные органы.

Носков рассказал, что при объезде леса сталкивался с браконьерами. Те, в свою очередь, хвастались ему, что будут дальше спокойно «работать», так как заплатили деньги.

«Если раньше были одиночные вырубки, то сейчас появились профессиональные бригады, которые имеют в своем арсенале грузовые автомобили, пилы. Пилят все подряд. Вот им понравилась посадка, где дубы по 70 лет, они ее спилили, завезли в Кривой Рог в столярный цех, где паркет делают. Все знают об этих бригадах. Мало того, я сталкивался с этими бригадами, и они мне, не стесняясь, говорят в глаза: мы деньги заплатили и месяц работаем. Они говорят, что полиции платят деньги. Они за раз могу спилить на 200 тысяч гривен. Когда-то они пилили ночью, сейчас уже пилят днем. Очень обидно, когда граждане вызывают полицию, эти группы предупреждаются, забирают свой транспорт, пилы и их нет», — сказал егерь.

Носков добавил, что в начале ноября обнаружил в посадке группу браконьеров. При этом, это были те же люди, о которых егерь заявлял в полицию еще в августе. По его словам, лесорубы грубо отреагировали на замечания егеря и нанесли ему телесные повреждения.

Выслушав егеря, депутат Евгений Вовненко, учитывая бездействие местной власти и правоохранительных органов, предложил обратиться в Генеральную прокуратуру. Кроме того, депутат Илья Резников поинтересовался у начальника райотдела полиции, привлекли ли кого-нибудь из лесорубов к ответственности.

Начальник Новобугского райотдела полиции Михаил Сорокин заявил, что было открыто уголовное производство, и около месяца назад вместе с прокуратурой полиция задержала группу браконьеров и арестовала технику.

«Нам в этом году поступило 17 сообщений о вырубке леса. По одному мы возбудили уголовное дело, и в настоящее время идет следствие. Да, действительно, группы, которые занимаются вырубкой лесов, очень обучены. Они ставят за километр-два человека, едет машина – они технику сложили, и ничего нет. Я выезжаю постоянно, мы составляем протоколы. Но есть проблема: я останавливаю машину с дровами. Где вы их взяли? Купили. Подтвердить или найти место вырубки мы не можем, понимаете? Нет бензопил, нет места, где пилили, я им не могу ничего предъявить», — сказал полицейский.

Он добавил, загвоздка возникает на законодательном уровне.

«Для того, чтобы возбудить дело и направить его в суд, необходимо (доказать, — прим.ред.) существенный вред. К существенному вреду, как рассказывает егерь 500 на 200 метров, у нас нет даже таких посадок. Об этих фактах мы знаем, мы всех их штрафуем, арестовываем, дрова изымаются», — подчеркнул Сорокин.

Депутаты, в свою очередь, подчеркнули тот факт, что егерь в присутствии начальника райотдела не побоялся заявить о «крышевании» браконьеров полицией.

«Есть факты и есть фамилии. Например, это бывшие ГАИшники, потом они отсудились, стали патрульными – Ревега и Ткаченко», — вдобавок к комментариям депутатов сказал егерь Носков.

В итоге, члены «экологической» комиссии заявили, что не перекладывают всю ответственность на районную власть. В ближайшее время депутаты пообещали выехать на место и изучить вопрос вместе с охотничье-рыболовным хозяйством «Новобугское».

Напомним, что ранее замглавы сельсовета на Николаевщине заявил об угрозах со стороны лесхоза из-за вопросов о незаконной вырубке деревьев.