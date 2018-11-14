Подчиненная Луценко в суде подыграла адвокату фигуранта дела о хищениях на ЮУАЭС, которым сейчас занимается НАБУ

Прокурор Генеральной прокуратуры Наталия Хейлик 17 октября пришла на заседание Верховного Суда и поддержала жалобу адвоката одного из фигурантов дела НАБУ о присвоении средств Южно-Украинской АЭС, который добивается отмены приговора другому фигуранту.

Об этом свидетельствует постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда, пишут «Наші гроші».

Адвокат Юрий Радзиевский добивается отмены приговора от 4 апреля 2017 года, которым утверждено соглашение о признании виновности с учредителем ООО «Платинум Систем». Через эту фирму на основании фиктивных договоров выводились средства из Южно-Украинской АЭС. По данным следствия, участники схемы незаконно завладели 27,94 миллионами гривен ЮУАЭС во время двух закупок в 2012-2013 годах. Адвокат Радзиевский представляет интересы Дмитрия Лысенко, которого следствие называет организатором схемы.

15 сентября 2017 Апелляционный суд Николаевской области вернул адвокату Радзиевскому жалобу, в которой тот просил отменить приговор от 4 апреля 2017 года. Суд указал, что ни Лысенко, ни его адвокат не вправе оспаривать утвержденню судом соглашение, поскольку она не касается их прав или свобод.

После этого Радзиевский подал кассационную жалобу на постановление апелляционного суда, рассмотрение которой состоялось 17 октября.

На заседание Верховного Суда пришла прокурор Наталья Хейлик, которая к этому делу никакого отношения не имеет. Хейлик, которая является прокурором Департамента поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина или государства в судах Генпрокуратуры, частично поддержала кассационную жалобу Радзиевского и просила Верховный Суд отменить решение апелляционного суда и назначить новое рассмотрение в этом суде.

Однако вопреки просьбе прокурора Верховный Суд оставил постановление апелляционного суда без изменений. Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось, что данное уголовное производство о незаконном присвоении средств Южно-Украинской АЭС почти три года спускалось на тормозах в полиции (милиции) Николаевской области, пока его весной 2016 года не взяло Национальное антикоррупционное бюро.

В феврале 2017 года антикоррупционная прокуратура и НАБУ задержали и сообщили о подозрении пяти лицам, которые организовали и реализовали схему завладения деньгами Южно-Украинской АЭС в сумме 10 миллионов 520 тысяч 800 гривен при проведении тендеров на закупку электротехнического оборудования.

Участники преступной схемы обеспечили победу в торгах подконтрольного им предприятия, которое поставило электрощитовое оборудование на Южно-Украинскую АЭС по завышенной цене, сформированной с помощью группы фиктивных предприятий Николаева.

Двое фигурантов дела оказались жителями Киева и трое – жителями Николаевской области, один из которых – инженер Южно-Украинской АЭС, а двое – николаевские предприниматели Дмитрий Лысенко и Леонид Гусев.

Примечательно, что главный организатор схемы, предприниматель Дмитрий Лысенко является братом бывшего заместителя начальника Управления СБУ в Николаевской области в 2012-2014 годах. Именно местное управление СБУ открыло уголовное производство по одному из эпизодов, после чего передало дело в местное УМВД, где расследование и легло на полки. Дмитрий Лысенко является близким другом Артема Кима, которого НАБУ задержало 2 августа 2017 года в аэропорту «Борисполь». Сам Ким утверждает, что он никуда не убегал, а ехал на неделю за границу, после чего хотел вернуться.

В январе 2018-го в деле о хищениях о подозрении объявили и самому экс-директору «Энергоатома» Виссариону Киму. Суд избрал ему залог в 1,76 миллиона.