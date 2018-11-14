СБУ взломала переписку экс-главы ГФС Продана, в которой обсуждалась покупка элитной недвижимости, - журналист

Гройсман и Продан Экс-глава ГФС Мирослав Продан сбежал в Германию, потому что СБУ взломала его переписку в мессенджере, где была бухгалтерия коррупции в фискальной службе.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что Продан через Молдову под видом выезда на лечение уехал в Германию. Два года Продан руководил ГФС и был ближайшим соратником премьер-министра Владимира Гройсмана.

По словам Бутусова, сотрудникам главка «К» СБУ удалось получить доступ к мессенджеру Продана. У чиновника было несколько телефонов, но меняя телефоны, он допустил ключевую ошибку – не удалял мессенджеры, после переустановки на новый телефон старая переписка сохранялась. В своем «Телеграме», который скачала СБУ, Продан продолжал решать многие секретные вопросы.

«В мессенджере зафиксировано, кто и сколько взяток передает Продану. Впечатляет, когда глава фискальной службы в ранге министра фотографирует огромную пачку наличных долларов и недовольно пишет тому, кто передал, что эта пачка – «мокрая», надо заменить!».

«А вот фрагменты переписки Продана, где он рассказывает, как сразу после назначения решил тайно купить себе два особняка в Турции, на курорте Бодрум через своих доверенных лиц. В частности, ключевым доверенным звеном в «отмыве» коррупционных средств является Максим Павицкий – кум Продана, на которого оформлялась недвижимость. Сама сделка была оформлена через посредника – одесского бизнесмена Виталия Астахова, учредителя фирмы «Васко да Гама». Посмотрите, его имя фигурирует в письме, которое турецкий брокер Бейза Язиси направил Астахову. «Самый дорогой комплекс в Турции «Мандарин», там у принцев Катара дома» - довольно рапортует Продану Павицкий о двух виллах».

«Из переписки понятно, что предложение купить оба дома Продану сделал Астахов, смотрел виллы Павицкий, Продан на осмотр своего имущества изначально не выезжал. По переписке очевидно, что он рассматривал дома в Бодруме как еще один объект для вложения своих коррупционных доходов. Эти дома Продан, разумеется, не внес в декларацию, которую он заполнял как государственный служащий. На покупку двух домов в Бодруме Продан потратил 2,4 миллиона евро», - сообщает Бутусов.

По его словам, Продана планировали арестовать прямо на заседании Кабмина 11 июля. Но его покровитель премьер-министр Гройсман сказал, что Продан уйдет сам с должности, и что не стоит раскачивать власть перед выборами. Поэтому Продан ушел, и его дело передали в САП.

«Дело Продана возникло сразу, как его покровитель премьер Гройсман принял решение 21 июня о допуске в таможенные зоны для борьбы с контрабандой подразделений Нацполиции. Ранее это была сфера исключительных полномочий СБУ. Гройсман вмешался в деятельность главка «К», по сути сыграл против президента Порошенко в пользу главы МВД Арсена Авакова и ответный удар оказался сокрушительным. Это показывает, что компромат на Продана был уже давно подготовлен, но пока он был послушным, его терпели, но как только Гройсман себе позволил самостоятельные действия – дело получило ход. Дело Продана прямо ведет к Гройсману и бьет по перспективам его самостоятельной политической карьеры, о которой Гройсман мечтал».

«О степени близости Продана к Гройсману говорит тот факт, что Гройсман держал его на посту и.о. начальника ГФС незаконно – по закону о госслужбе исполнять обязанности можно не более трех месяцев, но Гройсман специально не поводил конкурс на пост главы ГФС, чтобы сохранять Продана. Кроме того, Продан на момент назначения был фигурантом двух уголовных дел по контрабанде, то есть был на крючке», - пояснил журналист.

Он предполагает, что Продан был коррупционным кошельком для премьер-министра. Несмотря на дело Продана, Гройсман полностью сохранил в своих руках ГФС и сегодня.

«Вопреки обещаниям провести конкурс, Гройсман снова обманывает общество и государство и конкурс не проводит. Вместо этого премьер-министр сделал еще одно незаконное назначение – назначил новым и.о. главы ГФС Александра Власова, которого по закону о госслужбе назначать вообще нельзя, он не являлся заместителем начальника ГФС. Это показывает, что за схемами Продана на самом деле стоит Гройсман, который сохраняет коррупцию в руководстве ГФС намеренно. Сохранение самого Гройсмана на своем посту после такого позорного скандала можно объяснить только одним – договоренностями наверху власти, чтобы до момента выборов не допускать скандалов и развала правящей коалиции», - рассказал Бутусов.

Напомним, что ранее НАБУ опубликовало переписку министра Омеляна, которая может свидетельствовать о его незаконном обогащении.