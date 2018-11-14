Житель Николаевщины украл обогреватель, но не успел им воспользоваться – его задержала полиция

В поселке Ольшанское на Николаевщине грабитель схватил электрообогреватель из торгового контейнера и скрылся, но его вскоре задержала полиция.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Вечером 13 ноября за помощью к участковому обратилась продавщица. Женщина рассказала, что злоумышленник ограбил ее на рынке, забрав из торгового контейнера тепловентилятор.

«По описанию внешности участковый сразу понял, кого и где искать. Полицейский настолько быстро прибыл домой к грабителю, что тот даже не успел воспользоваться обогревателем. Полицейский вернул обогреватель владелице, а ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 27-летний злоумышленник задержан, начато уголовное производство», - сообщили в полиции.

Напомним, что осужденный житель Николаевщины полгода уклонялся от наказания, но его задержали и поместили в СИЗО.