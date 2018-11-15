В Николаеве парень не удержался, когда его девушке пришло СМС о деньгах на счету, и переслал деньги себе

В Николаеве парень не удержался, когда увидел, что его девушке пришло на телефон сообщение о деньгах на банковском счете, и переслал ее деньги себе – она его простила и суд дал ему более легкое наказание в виде штрафа.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

В средине сентября молодой человек просматривал телефон своей девушки и в этот момент поступило сообщение о зачислении на банковский счет 1843 гривен. После этого парень при помощи мобильного банкинга переслал втайне от девушки большую часть денег себе на карту. Потом он обналичил украденные деньги в банкомате.

В ходе досудебного расследования обвиняемый и пострадавшая заключили договор о примирении – согласно этому документу обвиняемый должен признать вину, а взамен ему назначат наказание всего в виде штрафа в 850 гривен.

Суд утвердил эту сделку, признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины и назначил оговоренное сторонами наказание в виде штрафа.

Напомним, как в Николаеве девушка-парикмахер переночевала с двумя клиентами, а наутро один из них ее обокрал.