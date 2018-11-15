В Николаеве задержали троих подростков, которые сожгли машину после неудачного угона

Фото: иллюстрация В Николаеве задержали троих подростков, которые попыталась угнать на улице Океановской «Таврию Пикап», но когда не смогли украсть автомобиль, то решили его поджечь.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В полиции отмечают, что попытку угона трое товарищей 18-ти, 17-ти и 15-ти лет предприняли еще в ночь на 27 октября.

«Для этого они взломали замок двери транспортного средства и начали катить авто. Поняв, что далеко таким образом им не уйти, ребята передумали угонять Таврию, и, чтобы избавиться от доказательств преступления, автомобиль подожгли», – говорится в сообщении.

На следующий день с другой стороны дома потерпевшего полицейские обнаружили обгоревший автомобиль. Владелец машины узнал о происшествии уже от сотрудников полиции.

Оперативники установили личности злоумышленников и разыскали их 14 ноября. По словам задержанных парней, они просто хотели покататься.

Сейчас решается вопрос о сообщение юношам о подозрении в совершении преступления. По данному факту следователи Корабельного отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что в Николаеве ночью подожгли «BMW», спасатели предотвратили возгорание припаркованных рядом автомобилей.