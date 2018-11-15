Стали известны подробности дела подполковника из «Омеги», которого подозревают в убийстве на Майдане

Фото - иллюстрация Подозреваемым в убийстве театрального режиссера Александра Харапаченко является подполковник спецотряда по борьбе с терроризмом «Омега». По версии обвинения, снайпер выстрелил в мирного митингующего, который не представлял угрозы ни ему, ни его сослуживцам.

Детали обвинения изложены в постановлении Печерского районного суда Киева.

Подполковник обоснованно подозревается в совершении умышленного убийства и превышении власти и служебных полномочий. Ранее сообщалось, что его задержали в конце октября этого года, сейчас ему избрали меру пресечения в виде ареста.

В 2013 году подозреваемый получил звание подполковника и его назначили на должность старшего инструктора по подготовке снайперов в отряде «Омега», который входил в состав Внутренних войск Украины (Национальной гвардии). Подозреваемый и до нынешнего момента нес службу в Нацгвардии.

Преступление случилось 20 февраля 2014 года. Утром на Майдане обострилось противостояние силовиков и митингующих, против которых применили водометы и ружья, заряженные картечью. В период с 5:30 до 9:00 неустановленные лица применили огнестрельное оружие к сотрудникам правоохранительных органов на Майдане Независимости, в результате чего трое сотрудников МВД погибли, а еще 39 получили огнестрельные ранения.

В период с 9:00 до 10:31 бойцы «Беркута» и другие, в том числе неустановленные в ходе следствия сотрудники правоохранительных органов совершили массовые умышленные убийства 46 человек и покушение на убийства 80 участников массовых акций протеста.

В 11:00 50 человек из отряда «Омега» получили табельное огнестрельное оружие и прибыли к правительственному кварталу. Подозреваемый подполковник получил табельное огнестрельное оружие и боевые патроны к нему еще 15 февраля. За ним была закреплена снайперская винтовка «ТS.М308». Спецподразделение получило приказ выдвинуться к бетонным блокам, которые располагались за перекрестком улицы Институтской и улицы Ольгинской, напротив клуба Кабинета министров Украины, и во взаимодействии с бойцами «Беркута» не допустить прорыва митингующих к правительственному кварталу.

Командир «Омеги» разместил снайперские группы, в одну из которых входил подполковник, справа от бетонных блоков на территории клуба Кабинета министров Украины.

«Около 11:28 подозреваемый выстрелил из снайперской винтовки, оснащенной оптическим прицелом, в ЛИЦО_7 (режиссер Храпаченко – ПН), который в группе вместе с другими безоружными митингующими находился перед «снежной баррикадой» и никоим образом не представлял опасности как самому подозреваемому, так и жизни и здоровью граждан или работников милиции».