В Николаеве чиновник вымогал, чтобы в качестве взятки ему установили металлопластиковую дверь

В Заводском районе Николаева служащий филиала государственного учреждения «Николаевский район Госгидрографии» в качестве взятки вымогал и получил от бизнесмена металлопластиковую дверь.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Чиновник требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду в виде установки металлопластиковых дверей в своем частном доме на сумму более 15 тысяч гривен. Он вымогал деньги за положительное решение вопроса – предоставление согласия и не совершение препятствий в использовании одного из плавсредств, находящихся на балансе государственного учреждения», - сообщили в прокуратуре.

14 ноября чиновнику сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 («Получение должностным лицом неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством») Уголовного кодекса Украины. На взятке чиновника поймали сотрудники Заводского отдела полиции, управления защиты экономики в Николаевской области и прокуроры Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры №1. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кривоозерской РГА Алексей Мирошниченко, начальник отдела образования РГА и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА подозреваются в том, что они вымогали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло стоимостью около 9,4 тысячи гривен в обмен на согласование ему аренды помещения.

Справка:

«Госгидрография» - научно-производственный комплекс, который входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. Занимается созданием навигационной базы данных, упорядочением акваторий, согласовывает вопросы по возведению навигационных сооружений, проведению гидрографических работ, организует разработку проектов нормативных документов по вопросам навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания.