«Все на меня зубы скалят», – директор «Николаевэлектротранса» пожаловался сотруднику министерства, что его «выживают» с КП

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» и по совместительству директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко в телефонном разговоре с кем-то из чиновников министерства инфраструктуры жаловался на то, что его «пытаются выжить» из предприятия, якобы потому что он присёк разграбление КП со стороны городских чиновников и депутатов.

Об этом свидетельствует видео на YouTube – канале Николаевского городского совета.

Так, в четверг, 17 января в горсовете состоялось заседание транспортной комиссии, после ее окончания глава комиссии Владимир Евтушенко вернулся в кабинет и стал разговаривать по мобильному телефону. При этом, сотрудницы аппарата совета забыли выключить трансляцию после заседания и разговор депутата был записан.

— Смотрите, смотрите, я вам расскажу ситуацию в двух словах, почему так происходит. Очень многие здесь на «электротрансе» присоски были, и в депутатах сейчас состоящие и в органах сидящие, которые растаскивали это предприятие. Кто-то земли, кто-то помещения, кто-то прибыль от покупок и продаж. Я это все приостановил. У меня очень много здесь недругов! И вот все они подпольными путями собираются, кучкуются, пишут Омеляну (министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, – ПН), – рассказал собеседнику депутат.

В частности, Владимир Евтушенко просил «работника министерского аппарата» повлиять на ситуацию, а также приехать в Николаев и лично встретиться с мэром Александром Сенкевичем по данному поводу.

— Если вы хотите, чтобы предприятие «электротранс» в Николаеве работало, давайте, если вы можете, как работник этого аппарата министерского. Я понял. Ну надо идти туда и ломать двери, иначе предприятие угробят. Тогда приезжайте сюда в Николаев, зайдите со мной в кабинет к мэру и мы выработаем нашу позицию. Давайте так сделаем! Если вы хотите мне помочь. Ну прям сейчас не надо (приезжать, – ПН). Приедете через неделю, через две, когда вы там сможете. Я тут работаю, не буду работать, значит не буду работать. Но я когда работаю, я делаю все на совесть. Сегодня я всех их разогнал, они все на меня зубы скалят, кто за бордюром, кто за брусчаткой, и все на меня скалят зубы. Ну если вот так вот, ну что сделаешь? Мэр понимает всю эту ситуацию. Молодой парень правда (мэр, – ПН), – подытожил депутат после чего покинул кабинет.

В тоже время комментировать данную ситуацию корреспонденту «Преступности.НЕТ» Владимир Евтушенко отказался.

Напомним, что ранее, Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание мэру Николаева Александру Сенкевичу начать проверку относительно директора «Николаевэлектротранса» Владимира Евтушенко, так как перед вступлением в должность директора КП он не передал корпоративные права на 3,5 миллиона гривен в ООО «Глобус-Плюс» другому человеку. Сам депутат утверждает, что он их передал, но «возможно их неправильно зарегистрировали».

Позже Владимир Евтушенко сообщил, что в отношении него уже провели служебное расследование по факту нарушения требований статьи 36 Закона о предотвращении конфликта интересов в связи с наличием у него предприятий или корпоративных прав, и отметил, что никакой коррупционной составляющей в его деятельности нет.

В частности, депутат Олег Солтыс посчитал назначение Евтушенко незаконным и обратился к прокурору Николаевской области. Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян не согласовал кандидатуру депутата Николаевского горсовета Владимира Евтушенко, которого мэр города Александр Сенкевич назначил 14 мая 2018 года, на должность директора КП «Николаевэлектротранс».

Отметим, что ранее Евтушенко заявлял, что экс-директор предприятия Виталий Матвеев постоянно пишет жалобы и различные заявление о нарушениях в его отношении.