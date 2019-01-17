Глава Веселиновской РГА, подстрекавший врача подделать ему справку о нетрудоспособности, подал апелляцию

Глава Веселинской райгосадминистрации Анатолий Филимонов, которого ранее осудили за подстрекательство должностного лица к служебному подлогу, использование поддельного документа и завладение деньгами мошенническим путем, подал апелляционную жалобу на приговор Вознесенского горрайонного суда.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского апелляционного суда.

Как известно, марте 2018 года суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 тысячи 550 гривен. Также его лишили права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти сроком на 2 года.

Обвинили Филимонова в том, что он, будучи главой Веселиновскй РГА и депутатом Веселиновского райсовета решил отдохнуть и пройти санаторно-профилактическое лечение в санатории в городе Моршин. Понимая, что ежегодный оплачиваемый отпуск он уже использовал, права на дополнительный оплачиваемый отпуск он не имеет. Тогда он решил оформить себе справку о якобы временной нетрудоспособности, в связи с чем у него возник преступный умысел на подстрекательство врача-терапевта в служебной подделке медицинской карточки стационарного больного и листа нетрудоспособности.

16 января в Николаевском апелляционном суде состоялось судебное заседание по данному делу. Рассматривать его будет коллегия из пяти судей.

В судебном заседании защитник обвиняемого просил суд отменить приговор и закрыть уголовное производство в отношении его подзащитного. Также адвокат заявил ходатайство о повторном допросе свидетелей и повторном исследовании доказательств.

Выслушав защитника в поддержку ходатайства и прокурора, коллегией судей Николаевского апелляционного суда принято решение о вызове свидетелей в судебное заседание для повторного допроса и повторном исследование ряда доказательств.

Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 28 февраля.