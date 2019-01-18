В Херсоне на пресс-конференции распылили слезоточивый газ и устроили стрельбу

В Херсоне на пресс-конференции двое неизвестных мужчин распылили газ и устроили стрельбу

Об этом сообщает «NewsRoom» в своем канале в Telegram со ссылкой на источники в херсонской полиции.

Инцидент произошел в пятницу, 18 января, в 12:40 в информационном агентстве «Новый день».

Во время проведения пресс-конференции, между присутствующими возникла словесная перепалка, в ходе которой двое неизвестных распылили газ раздражающего действия.

«Кроме этого, неизвестный осуществила несколько выстрелов из травматического оружия. Обстоятельства происшествия выясняются, - добавили источники.

Пострадавших от выстрелов, якобы, нет. Собираем подробности инцидента.

Журналист Алексей Братущак опубликовал видео стрельбы, а также сообщил, что по предварительным данным стрельбу устроил скандально известный Кирилл Стремоусов.

«В Херсоне стреляли. В местном пресс-центре. Лишь чудом никто из журналистов не погиб. Местные говорят, что стрелял Стремоусов. Известный местный «активист». В последнее время был в партии Киви. Историй у Стремоусова на несколько уголовных дел. Но посадить его не могут. Редкость. Неужели еще кто-то должен погибнуть в Херсоне, чтобы в городе начали наводить порядок?» - написал журналист.

Обновлено 16:31: Редактор газеты «Новый день» Анатолий Жупина сообщил представителю ИМИ, что его не было на месте происшествия: Он был в одном из районов области.

- Выбрали такое время, когда меня не было, чтобы устроить все это, – сказал Жупина

Журналистка «Нового дня» Елена Ничупуренко, которая присутствовала на месте происшествия, рассказала, что получила ожог глаз в результате применение газа.

- Я получила ожог. «Скорая» была, оказывала помощь тем, кто в этом нуждался, – рассказала она.

А «Укринформу» Нечипуренко объяснила, что пресс-конференция посвящалась пассажирским автоперевозкам.

- Где-то в 12.30-13.00 из коридора начали стрелять через дверь в помещение пресс-клуба, а также применили газ. Пулями в помещениях разбили окна, которые выходят на улицу. Были очереди (выстрелов – ПН), я думаю, что это из автомата, – рассказала она.

- Полиция на данный момент не знает, кто стрелял– отметила журналистка.

Среди участников пресс-конференции и представители полиции.

- От пуль никто не пострадал, так как все попадали на пол ... Люди отравились газом. «Скорая» приезжала, оказывали помощь тем, кто вдохновлялся газа, – сказала Нечипуренко.

Кирилла Стремоусова задержали и направили в отделение полиции. Вместе со Стремоусовым в полицию доставили и других участников инцидента.

Стремоусова называют пророссийским «активистом», который пользуется поддержкой Ильи Кивы, близкого к министру внутренних дел Арсену Авакову.

Местный журналист Сергей Никитенко утверждает:

«Стремоусова сегодня наняли губернатор Херсонщины Андрей Гордєєв и начальник местной Укртрансбезопасности Игорь Пастух.

Отметим, 5 апреля в Херсоне группа лиц во главе с Кириллом Стремоусовым предприняла попытку отбить у сотрудников СБУ недавно задержанного на админгранице с Крымом «депутата городского совета» Евпатории.