На Одесчине СБУ задержала руководителя лесничества на взятке в 40 тысяч гривен

В Одесской области правоохранители задержали руководителя одного из районных лесничеств области при получении взятки в 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы блокировали механизм нелегального сбыта древесины, который организовали чиновники государственного предприятия лесного хозяйства в Одесской области.

Оперативники установили, что чиновники лесхоза под видом проведения санитарных порубок леса создавали так называемый «резерв» с неучтенной древесины. На основании поддельных документов злоумышленники нелегально продавали сырье местным коммерсантам по ценам вдвое ниже рыночных.

Правоохранители накануне задержали руководителя одного из районных лесничеств области при получении 40 тысяч гривен взятки. За эту сумму чиновник должен был передать коммерсанту для легализации древесины учетные «чипы», которые уже использовались в 2017 году в другой области Украины. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса («взятка»).

Напомним, на Луганщине на взятке в 95 тысяч гривен задержали директора фармацевтического коммунального предприятия.