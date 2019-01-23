Патрульные задержали николаевца, который отобрал телефоны у двух детей

В Николаеве 23 января подразделение ТОР патрульной полиции по горячим следам задержало подозреваемого в ограблении 11-летней девочки и 9-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около 14 часов в подъезде одного из домов по улице Космонавтов неизвестный ограбил 9-летнего мальчика. Когда ребенок возвращался домой из школы и зашел в подъезд, на него напал неизвестный и, применив физическую силу, отобрал рюкзак с личными вещами и телефон. Парень дал исчерпывающее описание грабителя и вещей, которые тот отобрал, а полицейские передали эти приметы всем свободным нарядам города.

Через полчаса после совершения преступления патрульные заметили возле одного из торговых заведений по улице Космонавтов человека с рюкзаком, который подходил под ориентировку. Во время проверки у него нашли два мобильных телефона. Мальчик узнал свои вещи и прямо указал на мужчину как на грабителя. Как впоследствии выяснилось, другой телефон, который был у 28-летнего задержанного, он несколько часов назад украл у 11-летней девочки возле одной из школ Ингульского района.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске полиция за полчаса задержала вора, который обокрал попутчика в поезде.