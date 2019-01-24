Возле Николаевского ОДК во время очередной кражи из автомобиля поймали «сканериста»

В Николаеве возле областного дворца культуры 22 января задержали автомобильного вора, который при помощи специального сканера отключал сигнализацию.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Злоумышленника сразу после кражи из автомобиля «Mitsubishi Outlander» задержали сотрудники Управления уголовного розыска и Центрального отдела полиции.

Владелец «Mitsubishi» припарковал свой автомобиль возле ОДК, а сам находился по делам неподалеку. За считанные минуты подозреваемый с помощью специального устройства для сканирования сигнализации открыл автомобиль потерпевшего и забрал из салона его сумку с документами, личными вещами, общей стоимостью более 3,5 тысяч гривен.

Сразу после совершения преступления оперативники задержали подозреваемого неподалеку, во дворах домов по улице Лягина. Имущество водителя полицейские изъяли и его вернут владельцу после проведения соответствующей экспертизы.

Задержанного доставили в Центральный отдел полиции. Оказалось, что он ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. В целом он провел за решеткой около девяти лет и освободился из тюрьмы четыре месяца назад.

Сейчас проверяется причастность 39-летнего задержанного к совершению ряда аналогичных преступлений на территории областного центра. Задержанному инкриминируется часть 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»), и в ближайшее время ему будет избираться мера пресечения. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.