Мать школьницы, которая на Киевщине избила сверстницу, привлекли к ответственности за буллинг, совершенный ее дочерью

Мать ученицы общеобразовательной школы одного из сел Бориспольского района Киевской области привлекли к административной ответственности за буллинг, совершенный ее дочерью в отношении сверстницы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Напомним, в селе Вишеньки Киевской области школьница избила девятиклассницу, а другие девочки сняли это на видео.

В ведомстве отметили, что в полицию с заявлением об избиении одной из учениц неизвестным лицом обратился директор школы.

«Сотрудники ювенальной превенции установили, что между ученицами 9-х классов возник конфликт из-за распространения слухов. Агрессивно настроенная девушка вызвала с урока 14-летнюю девушку и в коридоре начала ее бить ногами. При этом она унижала потерпевшую нецензурной бранью, нанесла пощечины ладонью по лицу. Ссору заметила учительница школы и развела девушек по учебным классам», - говорится в сообщении.

Однако на этом конфликт между школьницами не закончился. После школы девушка собрала компанию учениц в свою поддержку и встретила на улице свою жертву. Драку отсняли на мобильный телефон и затем выложили в Интернет.

«Сейчас мать агрессивной ученицы привлечена к административной ответственности за буллинг, совершенное ее дочерью. Девочка, которую избили, проходит судебно-медицинское обследование для установления степени нанесения телесных повреждений. По факту избиения ученицы продолжается досудебное расследование», - говорится в сообщении.

Как известно, ранее Верховная Рада поддержала введение штрафов за травлю детей в школах. Николаевским детям советуют сообщать о школьном буллинге учителям и в полицию.