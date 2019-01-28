Николаевщина попала в топ областей по выявлению проституток – за год поймали 97 «жриц любви»

На территории Николаевской области полиция в течение 2018 года выявила 97 проституток. По этому параметру Николаевщина уступает Днепропетровской области, где в интимной сфере выявили 169 человек и Одесской – 160 человек.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.

Следующей после Николаевской области, по количеству привлеченных к админответственности по статье 181-1 КУоАП («Занятие проституцией») разместилась столица страны с показателем в 85 человек.

В то же время, ни одного человека, который занималась проституцией, правоохранители не обнаружили в Ивано-Франковской области и в АР Крым. В Волынской области обнаружили одного человека, в Черниговской - 3, а в Черновицкой - 6.

Всего в Днепропетровской области выявили 278 админправонарушений за занятие проституцией. В Одесской - 223, в Николаевской - 174, в Херсонской - 98. В Киеве в прошлом году обнаружили 87 админправонарушений. Никаких админправонарушений не выявили в Ивано-Франковской области и в Крыму.

Напомним, как полиция снова выявила проституцию в гостиничном комплексе в центре Николаева.