Из Третьяковской галереи в Москве украли картину Куинджи «Ай-Петри» – полиция задержала вора

В Москве, из инженерного корпуса Третьяковской галереи была украдена картина Куинджи «Ай-Петри» - картину нашли, вора задержали.

Об этом сообщает МВД РФ.

Как рассказывали очевидцы, неизвестный сделал это на глазах у многочисленных посетителей.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, подозреваемый - 31-летний мужчина - был задержан в поселке Заречье Московской области.

«По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений», - говорится в заявлении Волк.

В МВД России сообщили, что подозреваемый ранее проходил по уголовному делу о хранении наркотиков и на момент задержания находился под подпиской о не выезде. На найденной картине видимых повреждений не обнаружено.

По факту кражи картины было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

Справка: «Ай-Петри» - одна из работ так называемого крымского цикла художника. Относится к позднему периоду творчества Куинджи, написана в промежутке с 1898 по 1908 годов. Сам художник неоднократно посещал Крым и даже приобрел там земельный участок. Видам Крыма посвящены десятки его работ. Страховая стоимость похищенной из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи оценивается в 12 миллионов рублей.

Напомним, что ранее, в Париже неизвестные украли картину известного уличного художника, посвященную жертвам теракта 2015 года.