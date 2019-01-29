В Николаеве задержали вора, который пытался залезть в больницу через окно

В Николаеве полиция задержала 25-летнего жителя Очаковского района, подозреваемого в кражах из больницы и лицея.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ночью 28 января горожанин, проживающий в Ингульском районе в доме напротив областной детской больницы, в окно из своего дома увидел, как злоумышленник пытается отжать окно, чтобы попасть в больницу. Свидетель сразу позвонил на спецлинию 102.

В течение нескольких минут после вызова на место происшествия сразу прибыла полиция, и подозреваемого задержали. В его сумке находились инструменты для взлома окон и дверей и перчатки. Задержанный ранее уже похищал из больницы компьютерную технику и на этот раз надеялся повторить кражу. Также он вынес монитор и системный блок из лицея. Сейчас доказана причастность задержанного к трем кражам.

Напомним, что ранее возле Николаевского ОДК во время очередной кражи из автомобиля поймали «сканериста».