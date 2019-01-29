Трое украинских хакеров наладили бизнес в «даркнете», но их вычислила международная группа следователей

Трое украинцев создали и поддерживали деятельность известного в «Darknet» ресурса «xDedic». Этот электронный магазин предоставлял возможность продавать и покупать доступ к «взломанным» серверам. Злоумышленники успели продать более 70 тысяч паролей и логинов удаленного доступа к серверам из 170 стран мира.

Об этом сообщили в департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

Международная совместная группа, в состав которой входили сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Национальной полиции, а также Федерального подразделения по борьбе с компьютерной преступностью (FCCU) Бельгии, при содействии Европола, Федерального бюро расследований США (FBI) и Службы внутренних доходов США (IRS) в городе Тампа (штат Флорида) провели обыски в девяти локациях в Украине.

Во время обысков конфисковали несколько IТ-систем, также допросили троих подозреваемых. Обыски провели в рамках расследования уголовных производств относительно незаконного онлайн-магазина «xDedic», на котором предлагался доступ к десяткам тысяч «взломанных» серверов компаний и частных лиц. Доступ к онлайн-магазину можно было получить как в открытой сети, так и в «Dark Web».

«Хакерская деятельность проводилась путем взлома доступа через протокол удаленного рабочего стола (RDP). Покупатели и продавцы осуществляли торговлю такими RDP-серверами на этой платформе. Стоимость каждого сервера составляла от 6 до 10 тысяч долларов США», - сообщили в полиции.

Американское расследование преступной группы онлайн-магазина «xDedic» осуществляла прокуратура штата Флорида. 24 января доступ к «xDedic» был прекращен в соответствии с решениями американского суда, а составляющие уголовной инфраструктуры были конфискованы. Пользователи, которые будут пытаться получить доступ к домену «xDedic», будут перенаправляться на правительственную страницу, на которой содержится объяснение, что этот онлайн-магазин перешел в режим офлайн. Полиция Германии также оказала помощь в конфискации и блокировании доступа.

Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование по «xDedic» в июне 2016 года. Использование специальных методов расследования позволило визуализировать преступную инфраструктуру «xDedic» и получить цифровые копии ее наиболее важных серверов. Анализ содержания этих серверов позволил идентифицировать администраторов в Украине. В ходе этого расследования бельгийские и украинские правоохранительные органы тесно координировали следственные действия. В начале 2018 года Генеральная прокуратура Украины и Европол подписали Соглашение о создании совместной следственной группы.

Напомним, ранее украинская киберполиция заявила, что заблокировала семь онлайн-кинотеатров.