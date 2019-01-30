В Николаеве подростка при выходе из троллейбуса ударило током – полиция открыла дело

В Николаеве несовершеннолетний пострадал от удара током при выходе из троллейбуса, и полиция открыла уголовное производство за выпуск ответственными лицами «Николаевэлектротранса» неисправного пассажирского транспорта на линию.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева.

«21.01.2019 года ответственными лицами Николаевэлектротранс было допущено выпуск на линию технически неисправного транспортного средства (троллейбуса №6), что привело к тому, что 21.01.2019 года около 15 час. 00 мин. при выходе из троллейбуса на остановке общественного транспорта Адмиральская в г. Николаеве несовершеннолетним Лицо_3 Информация_1, было получено телесные повреждения в результате поражения током в указанном троллейбусе», – говорится в документе.

В рамках расследования производства по признакам преступления, предусмотренного статьей 287 («Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации») Уголовного кодекса Украины, следователь полиции просил суд дать разрешение на проведение судмедэкспертизы для установления обстоятельств происшествия.

Напомним, как в Николаеве во время движения загорелся троллейбус.