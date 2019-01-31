В Николаеве водитель и полиция задержали автомобильного вора

В Николаеве 30 января задержали 43-летнего подозреваемого в разбойном нападении – он сначала пытался обокрасть автомобиль, а потом решил напасть на водителя с ножом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Водитель около 15:00 оставил свой автомобиль «ВАЗ-2107» у дома по улице Нагорной и пошел по делам. Вернувшись через полчаса, он заметил, что за рулем его транспортного средства сидит неизвестный мужчина и рыщет в салоне.

«Увидев, что автовладелец приближается к «ВАЗу», злоумышленник схватил сумку с личными вещами николаевца и начал убегать, а потерпевший бросился за ним. Когда водитель догнал вора, тот достал из кармана нож. В это время на помощь прибежали люди и прибыли полицейские», - отмечено в сообщении.

Подозреваемого, ранее судимого за имущественные преступления, задержали и доставили в отдел полиции. Отобранное имущество вернули пострадавшему. Задержанному вменяют разбой, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что ранее прохожий задержал грабителя, отобравшего у студентки телефон в центре Николаева.