На Николаевщине отдали под суд обвиняемого в многолетнем развращении падчерицы

В Новобугский районный суд 29 января направили обвинительный акт в отношении жителя одного из сел Новобугского района, который несколько лет развращал падчерицу.

Об этом сообщили в Баштанской местной прокуратуре Николаевской области.

Как известно, мужчину задержали в ноябре 2018 года. Тогда также сообщалось, что полицейские выяснили, что мать девочки знала о преступных действиях мужчины относительно ее дочери, однако никаких мер не принимала и никому ничего не сообщала.

Сейчас обвиняемого продолжают содержать под стражей в следственном изоляторе.

В ходе досудебного расследования установлено, что 39-летний мужчина, с декабря 2013 года совершал развратные действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы, направленные на удовлетворение половой страсти.

Вместе с тем установлено, что с целью предотвращения и пресечения сопротивления несовершеннолетней, а также предупреждения разоблачения его противоправных действий посторонними лицами, злоумышленник применял психологическое насилие, которое выразилось в высказывании угроз физическим насилием последней, что вызвало у потерпевшей опасения за свою безопасность и эмоциональную неуверенность.

За преступление по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины («Совершение развратных действий в отношении малолетнего, совершенное членом семьи») ему грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

Напомним, как суд отправил николаевца на семь лет в тюрьму за совращение своей малолетней дочери.