На Николаевщине посредник помогал уклониться от таможенных платежей при покупке медоборудования – его отдали под суд

В Новоодесском районе Николаевской области 32-летнего предпринимателя будут судить за то, что он пытался помочь уклониться от уплаты таможенных платежей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Выступая посредником при купле-продаже медицинского оборудования иностранного производства, предприниматель с помощью поддельных документов пытался осуществить процедуру растаможивания. Упомянутые документы более чем в три раза занижают таможенную стоимость товара и давали возможность уклониться от уплаты обязательных платежей, снизить их в 10 раз.

Сейчас предприниматель в бюджет уплатил таможенные платежи в сумме более 180 тысяч гривен. Обвинительный акт квалифицировали по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины («Использование заведомо поддельного документа»). За указанное уголовное преступление злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее николаевская таможня раскрыла схему контрабанды алкоголя на Кавказ.