Украина выплатила МВФ часть долга

Украина выплатила Международному валютному фонду первый платеж в размере 88,5 миллиона долларов. По данным МВФ, следующий платеж Украине придется внести 5 февраля в размере 257,25 СПЗ по программе stand by.

Об этом сообщает ZN.UA.

Отмечается, что оплата производится в специальных правах заимствований. Еще одна крупная выплата запланирована на сентябрь – 114,3 миллиона СПЗ и 295,5 СПЗ. Выплаты по долгу МВФ в 2019 году составят около двух миллиардов долларов.

В течении 2019 Украине придется выплатить 14,2 миллиарда долларов (417 млрд гривен) государственного долга, 56,4 миллиарда гривен - составляют выплаты по внешним заимствованиям.

«На сегодня ЗВР Украины составляют 20,1 миллиардов долларов. При этом Минфин продолжает брать новые кредиты. В конце года Минфин привлек в бюджет 20 миллиардов гривен за счет продажи ОВГЗ. По состоянию на 30 января сумма продажи ОВГЗ составила почти 50 миллиардов долларов», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МВФ даст Украине $4 миллиарда в кредит.