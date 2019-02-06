«Видим судебную перспективу»: ГБР подготовило подозрение патрульным, которых обвинили в избиении справлявших нужду на улице николаевцев

И.о. директора ТУ ГБР в Николаеве Виктория Басалаева В Николаеве следователи территориального управления Госбюро расследований подготовили подозрение патрульным, которые якобы избили парней, которые справляли нужду на улице.

Об этом в ходе пресс-конференции 6 января сообщила и.о. директора ТУ ГБР в Николаеве Виктория Басалаева, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее житель Николаева Виктор Воропай заявил, что ночью 7 декабря в Ингульском районе Николаева спецназ патрульной полиции ТОР (группа тактико-оперативного реагирования, – ПН) избил двух молодых людей, которые справляли малую нужду возле дерева в районе проспекта Мира и улицы Театральной.

– Уголовное производство расследуется и мы видим судебную перспективу. Сейчас согласовывается подозрение, которое зависит от процессуального руководителя, как он видит это подозрение. Безусловно превышение полномочий есть, видим нарушения со стороны правоохранителей, – сказала директор ТУ ГБР в Николаеве Виктория Басалева.

Напомним, как в центре Николаева произошла драка между мужчиной и патрульным, который регулировал движение.