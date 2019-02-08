Патрульные на Садовой задержали николаевца с «закладкой»

В Николаеве 7 февраля патрульные задержали трех человек, подозреваемых в хранении наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около 23:00 патрульным из роты тактико-оперативного реагирования поступил вызов, что возле одного из домов по улице Садовая неизвестный мужчина якобы ищет «закладки». Прибыв на место, инспекторы обследовали территорию и во дворе неподалеку обнаружили мужчину, подходящего по ориентировке. Во время проверки у 44-летнего николаевца нашли полиэтиленовый пакетик с «измельченным веществом зеленого цвета, похожим на наркотическое».

Менее чем через час другой экипаж патрульной полиции получил вызов, у одного из торговых киосков по улице Генерала Карпенко неизвестные употребляют наркотики.

«Заметив служебный автомобиль, двое мужчин бросились наутек. Одного из них после непродолжительного преследования удалось задержать. Во время задержания мужчина успел высыпать на землю порошкообразное вещество белого цвета, похожее на наркотик. Патрульные обнаружили у него еще один сверток с вероятно наркотическим веществом, похожим на каннабис», - отмечено в сообщении.

В обоих случаях инспекторы передали задержанных следователям. Также в полиции упомянули и о третьем задержанном с наркотиками, но подробностей не сообщили.

Напомним, что ранее в Николаеве возле школы патрульные задержали мужчину с пакетом конопли.