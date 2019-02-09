За штурм отделения полиции в Киеве задержаны 40 человек – трое полицейских в больнице

Во время попытки штурма Подольского управления полиции города Киева задержаны 40 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Напомним, в Киеве 9 февраля полиция задержала группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами. А позже к отделу полиции пришла группа поддержки задержанных и это переросло в драку со спецназом полиции.

«Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими. В результате всех активных участников задержали, а это – около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия», – сообщают в полиции.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»), ч. 1 ст. 341 («Захват государственных зданий») и ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

У задержанных изъяли «наган» и ножи. В результате происшествия трое полицейских врачи «скорой» доставили в больницу.