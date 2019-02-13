Во время нынешней предвыборной гонки уже фиксируют больше нарушений, чем на выборах Президента в 2014 году

Иван Варченко Во время предвыборного периода в 2019 году зафиксировали значительно большее количество нарушений, чем за аналогичное время накануне выборов Президента Украины в 2014 году.

Об этом в ходе брифинга в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области заявил советник министра внутренних дел, члена координационного штаба по обеспечению выборов Иван Варченко, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Нарушений фиксируется значительно больше. Это происходит с нескольких причин. Во-первых, на это есть серьезная воля, и мы регистрируем, фиксируем все нарушения, в том числе и самые мелкие, и мы понимаем, что таких нарушений, на которые раньше возможно не хватало времени, то теперь на его них хватает. Те нарушения, которые ранние происходили вследствие некоторого консенсуса или вследствие того, что, к примеру, не была криминализованная статья о подкупе избирателей, то они рассматривались в другом контексте. Сегодня законодательство стало жестче, в сравнении с тем, которое было на предыдущих президентских выборах в мае 2014 года. И сейчас в Верховной Раде с большой вероятностью рассмотрят закон №8270, который усилит дополнительную ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления, которые серьезно влияют на волеизъявление избирателей. Мы надеемся, что он будет принят и сделает нашу избирательную кампанию еще чище, – сказал Варченко.

Наибольшее количество уголовных нарушений, связанных с предвыборной кампанией – подкуп избирателей и хулиганство.

– Из тех нарушений, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований как уголовные правонарушения, то из 48 24 – это подкуп избирателей, 160-я статья Уголовного кодекса, около 15 – это хулиганство, 296-я статья Уголовного кодекса, другие – это финансирование избирательной кампании из вне избирательного фонда, превышение полномочий со стороны служебных лиц, и другие единичные случаи, – отметил советник главы МВД.

Напомним, как ранее в МВД разъяснили, что оплату наблюдателям и агитаторам на выборах Президента Украины будут квалифицировать как подкуп.