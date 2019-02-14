В полиции Николаевщины рассказали подробности налета на предприятие с поджогом техники на ₴16 миллионов – причастных разыскивают

В полиции рассказали, что на сельхозпредприятии в Витовском районе напали как минимум двое неизвестных и сейчас их поиски продолжаются.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Как известно, ночью в селе Константиновка Витовского района ночью 14 февраля неизвестные проникли на территорию сельскохозяйственного предприятия и подожгли технику.

О нападении неизвестных в масках и поджоге в полицию сообщил в 02:40 охранник предприятия.

Предварительно известно, что злоумышленников было двое. Один из них зашел в сторожку, где находились трое мужчин: 41-летний охранник и двое рабочих 64-х и 65-ти лет. Охранника нападающий ударил пистолетом по голове, а потом всех связал скотчем, требуя от мужчин отдать ключи от ангара, где хранится зерно и техника. В это время сообщник преступника находился извне. Не получив желаемое, злоумышленники подожгли два трактора с сеялкой, которые стояли во дворе.

Освободившись, избитый охранник в 02:40 вызвал полицию, а также пожарных. Техника выгорела дотла. По подсчетам владельца сумма причиненных ему убытков составляет более 16 миллионов гривен.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание преступников.

Полиция обращается ко всем, кто владеет информацией, которая может помочь в раскрытии этого уголовного преступления сообщать ее в Витовское отделение полиции по адресу: Николаев, улица Новозаводская, 10-а, телефон: (0512) 44-68-58, 102.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), и проводят расследование обстоятельств преступления. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.