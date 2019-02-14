В Снигиревке на Николаевщине начальница отделения «Укрпочты» подозревается в присвоении 100 тысяч гривен из денежных переводов и социальных выплат.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Подозреваемая на протяжении 2018 года систематически подделывала официальные документы и присваивала денежные переводы и социальные выплаты, которые поступали в почтовое отделение.

Начальнице отделения объявили о подозрении по частям 2-3 статьи 191 («Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) и части 1 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины. За преступление главе отделения грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, что ранее в Николаеве почтальон решила украсть чужую пенсию и получила штраф в 850 гривен.