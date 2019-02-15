Пытавшегося взорвать многоэтажный дом николаевца на время следствия посадили в СИЗО

В Николаеве 40-летнему жителю Ингульского района, пытавшемуся взорвать девятиэтажный дом, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 192 тысячи 210 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что подозреваемый пытался взорвать девятиэтажный дом на улице Новобугской. По данным прокуратуры, мужчина был «в состоянии эмоционального напряжения» после конфликта с женой и решил покончить жизнь самоубийством. Запершись в своей квартире, он открыл газовые вентили на газовой колонке и плите, чтобы взорвать дом. Полиция сообщала, что злоумышленник был пьян. Взорвать дом помешали патрульные, задержавшие подозреваемого, и газовики, которые перекрыли подачу топлива.

Мужчина подозревается в покушении на убийство двух и более лиц. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.