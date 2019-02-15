«Не по понятиям живешь»: «Смотрящий» за Мариуполем пытался дать взятку полиции

В пятницу, 15 февраля, в Мариуполе задержали криминального авторитета по прозвищу «Арбуз», который предлагал взятку сотруднику полиции.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Заместитель начальника полиции Донецкой области - начальник криминальной полиции Артем Кисько.
По его словам, правоохранители остановили автомобиль для проверки, однако водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения. При составление административного протокола «авторитет» предложил «замять» дело за 200 долларов США.
- Смотрящий» за Мариуполем решил «материально помочь» полиции . Не безызвестный факт, что криминальные авторитеты не то, что никогда не пытаются «решить вопрос» с полицией, но и стараются даже разговоров не вести. Так вот, то ли «понятия» изменились, то ли авторитеты «измельчали», - написал Кисько.
- Как итог, полицейскими задокументировано сразу 2 факта:это уголовное правонарушение за дачу взятки и нарушение «воровских понятий», - добавил начальник криминальной полиции.