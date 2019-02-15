На Николаевщине отчим со своим пасынком промышляли квартирными кражами – на счету у них около десяти преступлений

В Николаеве задержали двух мужчин, которые промышляли кражами из домов и квартир.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Николаевской области.

14 февраля в полицию поступило сообщение о краже из дома по улице Балтийской в ​​Корабельном районе Николаева. Неизвестные проникли в дом днем, когда хозяев не было дома, отжав металлопластиковое окно, откуда вынесли бытовую технику.

Полицейские разыскали воров, но те вместе с похищенным пытались скрыться от правоохранителей на такси. Догнав беглецов, оперативники Корабельного отдела полиции задержали их и доставили в участок.

Выяснилось, что воры - это жители областного центра, отчим с пасынком. 32-летний мужчина, в декабре прошлого года вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. В сообщники злоумышленник выбрал 22-летнего сына сожительницы. Вдвоем они обворовывали частные дома николаевцев, подбирая объект по внешнему виду. По домовладельцами следили, чтобы узнать их распорядок дня. Основную работу выполнял уже опытный в этом деле преступник, а пасынок находился извне, чтобы вовремя сообщить родственнику о неожиданном возвращении хозяев. В Николаеве мужчины снимали квартиры и для конспирации периодически меняли место жительства.

На счету злоумышленников около десятка таких краж. Воры подбирали дома по внешнему виду, тщательно планировали свои преступления и конспирировались.

У злоумышленников изъяли орудие преступления, краденые вещи заявительницы, а именно плазменный телевизор, ноутбук и другое бытовое имущество, а входе санкционированного судом обыска по месту жительства задержанных сотрудники полиции обнаружили еще ряд ювелирных изделий, техники, а именно ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, и денежные средства.

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, им уже сообщено о подозрении в совершении кражи с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 185 УК Украины) и в ближайшее время будет избираться мера пресечения.

С начала января на счету подозреваемых около десяти таких преступлений, сейчас собирается доказательная база для объявления задержанным о подозрении в совершении еще ряда краж.

Напомним, жителю Николаевщины, который угнал чужой мотоцикл, грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.