В Киеве задержали четырех туристов из Грузии, которые за ночь ограбили нескольких человек

В воскресенье, 17 февраля, в Киеве на улице Антоновича задержали четверых уроженцев Грузии, которые за ночь обокрали как минимум четыре человека.

Об этом сообщает «Информатор».

О кражах в полицию одновременно сообщили работник службы такси, у которого украли часы и двое иностранцев, у которых украли портмоне, цепочки и часы. Туристы рассказали, что на них напал молодой парень неславянской внешности. В это время другой мужчина «караулил» в машине и, когда удалось отобрать у иностранцев ценные вещи, злоумышленники быстро скрылись.

Практически в это же время еще двое грузин ехали в такси и украли у водителя часы. Водитель не сразу заметил пропажу, а когда обнаружил, что часы исчезли, мужчины уже покинули автомобиль.

Автомобиль с польскими номерами, который разыскивали по ориентировке, остановили на улице Антоновича, 48а. Изначально на месте работали две машины патрульных. Но четверо грузин начали оказывать сопротивление при задержании и проявлять агрессию, поэтому по вышеуказанному адресу прибыли еще три автомобиля полицейских.

У задержанных изъяли портмоне, двое часов (золотые и серебряные) и цепочки. Мужчины пытались выбросить украденное в канализационный сток и под полицейскую машину. Трое из них были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один заявил, что у него есть наркотики и «курить сигареты он не будет, а хочет травки».

При допросе на месте все мужчины отрицали какие-либо подозрения и обвинения в их сторону, пытались заигрывать с девушками-полицейскими, утверждали, что ценные вещи, которые лежали в стоке и под автомобилем, никак к ним не относятся и они их первый раз видят.

Так же они говорили и о заявителях: двух иностранцах и таксисте. У злоумышленников изъяли драгоценности, которые не принадлежали ни одному из заявителей, по этой причине полицейские предположили, что мужчины обокрали еще кого-то.

По словам задержанных, они граждане Грузии, в Киеве остановились как туристы в хостеле. Самый молодой из предполагаемых грабителей с улыбкой интересовался, есть ли в украинских камерах крысы и дают ли одеяла.

Напомним, что ранее по подозрению в похищении жителя Николаева и вымогательстве задержали четырех граждан Грузии. Ими из Николаевского СИЗО руководил еще один уроженец Грузии. Он задумал получить от николаевца 20 тысяч гривен под предлогом возврата несуществующего долга. С этой целью для реализации умысла он привлек четырех знакомых ему граждан Грузии.