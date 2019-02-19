В Херсоне патрульные проверили двух николаевцев, пьющих пиво на вокзале – оба оказались в розыске

В Херсоне на автовокзале внимание патрульных привлекли двое мужчина с пивом – позже оказалось, что эти николаевцы находятся в розыске полиции.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Херсонской области.

Около полудня сотрудники роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) заметили двух неизвестных. Один из них пил пиво в общественном месте, поэтому патрульные решили с ним пообщаться. На нарушителя полицейские составили постановление по статье 178 («Распитие пива в запрещенных законом местах») КУоАП.

При этом патрульные установили, что 27-летний житель Николаева разыскивается как без вести пропавший.

«Во время общения с гражданином инспекторы обратили внимание на то, что его товарищ заметно нервничает. Такое поведение показалась патрульным подозрительным. Они проверили его за информационными базами и установили, что он разыскивается полицией Киева за совершение кражи», – говорится в сообщении.

Второго 27-летнего николаевца тоже задержали и их доставили в Херсонский отдел полиции и передали следователям.

Напомним, как полиция задержала николаевца, который пил пиво на улице, а оказалось, что его разыскивали уже 13 лет.