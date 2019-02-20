На Пушкинском кольце в Николаеве компания на «BMW» избила пассажиров «ВАЗ»

В Николаеве в среду, 20 февраля, на Пушкинском кольце произошла драка между пассажирами автомобилей «BMW» и «ВАЗ».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы, которые предоставили видео инцидента.

Что стало причиной стычки, не известно. На видео видно, как трое пассажиров автомобиля «BMW» подходят к «Жигулям» и начинают избивать сидящих внутри людей ногами и руками. А после один из молодых людей из «BMW» еще и бьет сидящего внутри «ВАЗ» дверью автомобиля по ноге.

В патрульной полиции Николаевской области редакции сообщили, что в полицию поступил вызов о драке. Прибывшим патрульным один из участников конфликта заявил, что его оппонент может быть пьян. Инспекторы проверили обоих водителей на алкотестере «Драгер».

Алкотестер показал, что оба мужчины трезвые. Так как они заявили, что претензий друг к другу не имеют, патрульные их отпустили.

Ранее сообщалось, что ночью в центре Николаева произошла драка – в потасовку вмешался спецназ патрульной полиции.